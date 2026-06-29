Стало известно о жестком предупреждении Путина в адрес правительства Украины

L' AntiDiplomatico: Путин предупредил Киев о последствиях вторжения ВСУ в Курскую область

Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение в адрес правительства Украины о серьезных последствиях вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщает итальянская газета L' AntiDiplomatico.

«Президент России выступил с очередным резким предупреждением в адрес Украины», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине следует заплатить за вторжение в Курскую область своими территориями. Песков обратил внимание, что, называя направления, где создается буферная зона, президент имел в виду именно плату за временную оккупацию части российского региона.

До этого Владимир Путин сообщил, что Москва ответит на преступления ВСУ в Курской области.