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23:41, 28 июня 2026Россия

Путин раскрыл ответ России на преступления ВСУ в Курской области

Путин: Украина заплатит утратой территорий за преступления против Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, чем Москва ответит на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он высказался в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин раскрыл ответ России на преступления ВСУ в Курской области и подчеркнул, что своими действиями Киев вынудил Москву формировать зону безопасности.

«Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», — отметил российский лидер.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что за сутки в регионе были сбиты 108 беспилотников ВСУ. Глава региона добавил, что украинские войска 75 раз наносили удары артиллерии по отселенным районам.

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