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13:36, 29 июня 2026Россия

В Кремле напомнили слова Путина о последствиях вторжения Украины в Курскую область

Песков: Украина заплатит за вторжение в Курскую область территориями
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Украине придется заплатить за вторжение в Курскую область своими территориями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее глава государства рассказал, что своими действиями в Курской области Россию вынудили формировать зону безопасности в приграничье за счет территории Украины.

Песков обратил внимание, что называя направления, где создается буферная зона, президент имел в виду именно плату за временную оккупацию части российского региона. «Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», — напомнил Песков о словам российского лидера.

В апреле Путин заявил о долге властей перед жителями Курской области. Он назвал очевидной обязанность помогать населению приграничного региона

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