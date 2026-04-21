Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

Путин назвал долгом властей помощь пострадавшим жителям Курской области

Помощь пострадавшим жителям Курской области является долгом властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами российских муниципальных образований на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение», пишет РИА Новости.

Он назвал очевидной обязанность властей помогать жителям приграничного региона. «Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют», — подчеркнул президент, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который отметил усилия правительства в поддержке курян.

Путин также отметил, что ситуация в приграничных регионах остается непростой.

В ходе совещания глава государства также рассказал о работе над созданием буферной зоны на границе с Украиной. По его словам, работа над ней продолжится, пока территория России не будет в безопасности.