Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

Президент Путин: Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается

Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается. Об этом объявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», передает ТАСС.

Глава государства заверил, что РФ продолжит это делать, пока не устранит угрозу для своих регионов.

Путин отметил, что ситуация в российском приграничье остается непростой. Президент подчеркнул, что сейчас востребованы мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле.

До этого глава государства высказал мнение о том, что Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО) только благодаря сплоченности.

Еще раньше зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей спецоперации военными средствами.