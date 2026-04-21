15:39, 21 апреля 2026Россия

Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается. Об этом объявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», передает ТАСС.

Глава государства заверил, что РФ продолжит это делать, пока не устранит угрозу для своих регионов.

Путин отметил, что ситуация в российском приграничье остается непростой. Президент подчеркнул, что сейчас востребованы мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле.

До этого глава государства высказал мнение о том, что Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО) только благодаря сплоченности.

Еще раньше зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей спецоперации военными средствами.

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

