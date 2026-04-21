Путин назвал условие для достижения целей СВО

Президент Путин: Россия достигнет целей СВО только благодаря сплоченности

Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО) только благодаря сплоченности. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства назвал это условие во время церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей специальной военной операции», — сказал глава государства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он также уточнил, что цели спецоперации, которые сформулировал Путин, остаются прежними.