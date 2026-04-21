15:17, 21 апреля 2026Россия

Путин назвал условие для достижения целей СВО

Президент Путин: Россия достигнет целей СВО только благодаря сплоченности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО) только благодаря сплоченности. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства назвал это условие во время церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей специальной военной операции», — сказал глава государства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он также уточнил, что цели спецоперации, которые сформулировал Путин, остаются прежними.

    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Все новости
