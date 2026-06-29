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14:54, 29 июня 2026Экономика

Трамп призвал сообщать о нарушениях в продаже бензина

Трамп заявил о быстром снижении цен на бензин и призвал сообщать о нарушениях в продаже
Вячеслав Агапов

Фото: Mike Blake / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о быстром снижении цен на бензин в стране и призвал граждан сообщать о любых нарушениях в продаже топлива. Об этом он написал на личной странице в соцсети Truth Social.

По словам президента, стоимость топлива в Штатах начала быстро снижаться, после того как США заключили соглашение о прекращении конфликта с Ираном и экспорт нефти через Ормузский пролив постепенно стал восстанавливаться. В одной из публикаций американский лидер заявил, что на данный момент цена на нефть марки WTI составляет 69 долларов, что ниже уровней до начала операции по «денуклеаризации Ирана».

15 июня Трамп заявил, что корабли возобновили движение в Ормузском проливе. «Корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью. Они выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной "магистрали", которая абсолютно безопасна и надежна», — написал он.

Через некоторое время президент приказал расследовать ситуацию с сохранением цен на бензин. Глава государства озаботился ситуацией, когда крупные игроки рынка не торопятся снижать цены на топливо так же быстро, как падают мировые цены на нефть. «Цены падают как камень с горы! Другими словами, с потребителей дерут три шкуры. Я поручил Министерству юстиции немедленно разобраться в этом. Цены на бензин должны снижаться гораздо быстрее, чем сейчас!» — так описал ситуацию американский лидер.

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