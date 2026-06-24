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07:58, 24 июня 2026Экономика

Трамп описал ситуацию с ценами на бензин словами «дерут три шкуры»

Трамп: Крупные компании не снижают цены на заправках соразмерно падению цен на нефть
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп приказал расследовать ситуацию с сохранением цен на бензин. Об этом он написал на личной странице в соцсети Truth Social.

Глава государства озаботился ситуацией, когда крупные игроки рынка не торопятся снижать цены на топливо так же быстро, как падают мировые цены на нефть.

«Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках в соответствии с резким падением цен на нефть, которые они платят. Цены падают как камень с горы! Другими словами, с потребителей "дерут три шкуры" Я поручил Министерству юстиции немедленно разобраться в этом. Цены на бензин должны снижаться гораздо быстрее, чем сейчас!» — так описал ситуацию американский лидер.

В ходе торгов во вторник, 23 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent продолжила падение.
К 12:50 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 77 долларов за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 0,68 процента. На минимуме котировки падали до 76,16 доллара.

Падение цен объясняют в первую очередь постепенным возобновлением трафика судов через Ормузский пролив. В конце прошлой недели США и Иран договорились снять блокаду с важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, после чего через акваторию стали проходить первые супертанкеры. Кроме того, на рынке ожидают притока новых партий сырья из Ирана, с которого США временно сняли сырьевые санкции.

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