Трамп анонсировал новые переговоры

Трамп: Встреча США с Ираном состоится 30 июня в Дохе

Встреча американских и иранских представителей по вопросу урегулирования конфликта состоится 30 июня в столице Катара Дохе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Иран запросил проведение встречи. Она состоится завтра в Дохе!» — заявил глава Белого дома.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран договорились о взаимном прекращении ударов. Они также условились провести встречу в Катаре во вторник, 30 июня.

Также стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании, включая возобновление переговоров по вопросу спора вокруг Ормузского пролива.