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14:53, 29 июня 2026Мир

Трамп анонсировал новые переговоры

Трамп: Встреча США с Ираном состоится 30 июня в Дохе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Встреча американских и иранских представителей по вопросу урегулирования конфликта состоится 30 июня в столице Катара Дохе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Иран запросил проведение встречи. Она состоится завтра в Дохе!» — заявил глава Белого дома.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран договорились о взаимном прекращении ударов. Они также условились провести встречу в Катаре во вторник, 30 июня.

Также стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании, включая возобновление переговоров по вопросу спора вокруг Ормузского пролива.

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