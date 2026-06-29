Раскрыты детали новых переговоров США и Ирана

Reuters: США и Иран договорились возобновить переговоры об Ормузском проливе

США и Иран договорились обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании, включая возобновление переговоров по вопросу спора вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Планируется продолжить технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании. На данный момент обе стороны приостанавливают свои действия, и суда могут свободно перемещаться», — отметил американский чиновник.

Ранее стало известно, что США и Иран договорились о взаимном прекращении ударов. Они также условились провести встречу в столице Катара Дохе во вторник, 30 июня.

25 июня США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив. В ответ на это, МИД Ирана заявил о том, что только Иран и Оман определяют условия для управления судоходства в этой акватории.

