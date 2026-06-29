Представитель Пугачевой прокомментировала сообщения об операциях и завершении карьеры

Представитель Пугачевой заявила, что не знает о перенесенных певицей операциях на сердце

Представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала сообщения о перенесенных артисткой операциях на сердце и завершении творческой карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

«У меня такой информации нет. Я не в курсе», — заявила Чупракова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что покинувшая Россию Пугачева перенесла две операции на сердце. По информации источника, Примадонна отказалась от всех выступлений из-за проблем со здоровьем. 76-летняя артистка была госпитализирована в европейскую клинику около полугода назад. После хирургического вмешательства тяжелые нагрузки ей стали противопоказаны из-за одышки и боли в груди.