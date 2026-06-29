Алла Пугачева перенесла две операции на сердце

Певица Алла Пугачева, которая покинула Россию после начала конфликта на Украине, перенесла две операции на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, Примадонна отказалась от всех выступлений из-за проблем со здоровьем. 76-летняя артистка была госпитализирована в европейскую клинику около полугода назад. После хирургического вмешательства тяжелые нагрузки ей стали противопоказаны из-за одышки и боли в груди.
Именно по этой причине Пугачева отказалась от концерта в Таиланде, за который ей предлагали два миллиона долларов, а также от частного мероприятия за 500 тысяч долларов. Известно, что ранее артистке проводили операции по стентированию сосудов сердца.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о новом образе уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, покинувшая страну Примадонна утратила популярность.