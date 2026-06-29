Алла Пугачева перенесла две операции на сердце

Mash: Певица Алла Пугачева отказалась от выступлений на фоне двух операций на сердце

Певица Алла Пугачева, которая покинула Россию после начала конфликта на Украине, перенесла две операции на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Примадонна отказалась от всех выступлений из-за проблем со здоровьем. 76-летняя артистка была госпитализирована в европейскую клинику около полугода назад. После хирургического вмешательства тяжелые нагрузки ей стали противопоказаны из-за одышки и боли в груди.

Именно по этой причине Пугачева отказалась от концерта в Таиланде, за который ей предлагали два миллиона долларов, а также от частного мероприятия за 500 тысяч долларов. Известно, что ранее артистке проводили операции по стентированию сосудов сердца.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о новом образе уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, покинувшая страну Примадонна утратила популярность.