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14:27, 29 июня 2026Культура

Алла Пугачева перенесла две операции на сердце

Mash: Певица Алла Пугачева отказалась от выступлений на фоне двух операций на сердце
Андрей Шеньшаков

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева, которая покинула Россию после начала конфликта на Украине, перенесла две операции на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Примадонна отказалась от всех выступлений из-за проблем со здоровьем. 76-летняя артистка была госпитализирована в европейскую клинику около полугода назад. После хирургического вмешательства тяжелые нагрузки ей стали противопоказаны из-за одышки и боли в груди.

Именно по этой причине Пугачева отказалась от концерта в Таиланде, за который ей предлагали два миллиона долларов, а также от частного мероприятия за 500 тысяч долларов. Известно, что ранее артистке проводили операции по стентированию сосудов сердца.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о новом образе уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, покинувшая страну Примадонна утратила популярность.

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