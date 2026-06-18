Критик назвал главную ошибку Пугачевой

Критик Сергей Соседов заявил, что Алле Пугачевой стоило уйти на покой после 50 лет

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о новом образе уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Об этом он заявил в интервью Общественной службе новостей

По мнению Соседова, покинувшая страну Примадонна утратила популярность. Он признался, что иронично относится к попыткам Пугачевой «омолодиться» и перезапустить карьеру.

«Молодость уже не вернешь. Алла очень низко пала, смешно видеть, как она пытается перезапустить свое творчество. Все ее слушатели остались в России, а за ее пределами она никому не нужна», — сказал эксперт.

Соседов добавил, что Пугачевой стоило уйти со сцены после 50-летнего юбилея.

Ранее Соседов заявил, что солистки поп-группы «ВИА Гра» не обладали вокальными данными. По его словам, продюсер Константин Меладзе создал «гарем из бесталанных красоток, которые все время пели под фонограмму».