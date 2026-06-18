Группу «ВИА Гра» назвали гаремом бесталанных красоток

Критик Соседов: Участницы групп «ВИА Гра» и «Блестящие» не умели петь

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что солистки поп-группы «ВИА Гра» не обладали вокальными данными. Его слова приводит Общественная служба новостей.

По словам Соседова, продюсер Константин Меладзе создал «гарем из бесталанных красоток, которые все время пели под фонограмму». К таким же исполнительницам, не имеющим таланта, он отнес участниц группы «Блестящие», в которой «мало кто знал ноты и редко в них попадал».

Критик подчеркнул, что чаще всего не умеют петь именно артисты, выступающие в группах, поскольку в коллективе можно спрятаться за одним талантливым вокалистом. «Я допускаю, что кто-то один в коллективе умеет петь, а вот остальные в унисон открывают рот», — пояснил он.

Ранее Соседов раскритиковал музыкальный конкурс «Евровидение». По его словам, мероприятие перестало быть инструментом продвижения популярных песен, а сам конкурс превратился в «хаос и идиотизм».