«Евровидение» назвали конкурсом уродов

Соседов предрек закрытие «Евровидению» и счел его конкурсом уродов

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что «Евровидение» перестало быть инструментом продвижения популярных песен, а сам конкурс превратился в «хаос и идиотизм». Его слова передает Общественная Служба Новостей.

По словам эксперта, музыки в конкурсе почти не осталось из-за провокаций и политики. «Это давно конкурс уродов и безмозглых существ. Слава богу, что России там нет», — заявил Соседов.

Также Сергей отметил, что раньше мероприятие вызывало интерес хотя бы за счет интересных и стильных номеров, но и достойных перформансов там теперь не увидишь.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал вокальный конкурс «Евровидение», назвав его шлаком.