19:46, 13 мая 2026Культура

Пригожин назвал «Евровидение» шлаком

Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал вокальный конкурс «Евровидение». Его слова передает ТАСС.

Супруг певицы Валерии назвал мероприятие политизированным и «утратившим связь с музыкой». «Его давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет. Конкурс давно превратился в шлак», — заявил Иосиф.

Он также подверг критике любые ограничения в сфере культуры, назвав их «безобразием». «Я считаю, что это позор, "Евровидение" для меня остается позорным мероприятием», — добавил он.

Ранее медиаменеджер сравнил Филиппа Киркорова с гладиатором, который не замечает препятствий на пути к цели. Пригожин также пожелал певцу оставаться «неугомонным».

