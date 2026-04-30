Пригожин сравнил Киркорова с гладиатором

Продюсер Пригожин назвал Филиппа Киркорова эпатажным и очень ранимым

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил певца Филиппа Киркорова с 59-летием. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер сравнил артиста с гладиатором, который не замечает препятствий на пути к цели, а также пожелал Киркорову оставаться «неугомонным».

«Эпатажный, порядочный и очень ранимый. Будь здоров!» — написал Пригожин.

Ранее Киркоров признался, что хотел бы полететь на Луну. С собой он захотел взять щенка Леонардо породы мальтипу, с которым не расстается. Певец подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем и давлением и хорошо выглядит, а подготовка к его выступлениям сравнима с полетом в космос.