Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:07, 30 апреля 2026Культура

Пригожин сравнил Киркорова с гладиатором

Продюсер Пригожин назвал Филиппа Киркорова эпатажным и очень ранимым
Ольга Коровина
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил певца Филиппа Киркорова с 59-летием. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер сравнил артиста с гладиатором, который не замечает препятствий на пути к цели, а также пожелал Киркорову оставаться «неугомонным».

«Эпатажный, порядочный и очень ранимый. Будь здоров!» — написал Пригожин.

Ранее Киркоров признался, что хотел бы полететь на Луну. С собой он захотел взять щенка Леонардо породы мальтипу, с которым не расстается. Певец подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем и давлением и хорошо выглядит, а подготовка к его выступлениям сравнима с полетом в космос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok