Киркоров захотел полететь на Луну

Певец Филипп Киркоров признался, что мечтает совершить полет на Луну

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что хотел бы полететь в космос. Его комментарий передает Voice.

«Я бы полетел на Луну. У меня даже есть песня "Луна" на моем виниловом альбоме», — пояснил исполнитель. Он добавил, что взял бы с собой щенка Леонардо породы мальтипу, с которым не расстается.

59-летний Киркоров подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем и давлением, хорошо выглядит и серьезно готовится к каждому выступлению. «Подготовка к концертам такая, что каждый вечер, выходя на сцену, я улетаю в космос», — отметил он.

Ранее Киркоров сообщил, что перенес мощный приступ аллергии после поездки в Астрахань. По словам звезды, виной тому оказалась местная черная икра или цветение.