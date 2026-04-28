Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:44, 28 апреля 2026Культура

Киркоров захотел полететь на Луну

Певец Филипп Киркоров признался, что мечтает совершить полет на Луну
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что хотел бы полететь в космос. Его комментарий передает Voice.

«Я бы полетел на Луну. У меня даже есть песня "Луна" на моем виниловом альбоме», — пояснил исполнитель. Он добавил, что взял бы с собой щенка Леонардо породы мальтипу, с которым не расстается.

59-летний Киркоров подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем и давлением, хорошо выглядит и серьезно готовится к каждому выступлению. «Подготовка к концертам такая, что каждый вечер, выходя на сцену, я улетаю в космос», — отметил он.

Ранее Киркоров сообщил, что перенес мощный приступ аллергии после поездки в Астрахань. По словам звезды, виной тому оказалась местная черная икра или цветение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok