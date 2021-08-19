Памфилова посоветовала Грудинину навести порядок со своими счетами

Глава ЦИК Памфилова посоветовала Грудинину навести порядок со счетами, а не «лить помои»

Глава Центральный избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова посоветовала недопущенному к участию в выборах в Госдуму кандидату от КПРФ, директору ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину навести порядок со своими зарубежными счетами. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает ТАСС.

«После того как нам пришлось отказать в регистрации исходя из тех документов, которые у нас были, господину Грудинину, на голову ЦИК вылилась масса помоев и оскорблений», — посетовала глава Центризбиркома.

Она указала, что Грудинин, называя себя патриотом, уводил в офшоры заработанные деньги, «лишая государство тех миллиардов, на которые можно было построить не одну школу». Кроме того, Памфилова обратилась к КПРФ с вопросом о том, почему «партия, которая выступает за интересы трудящихся», защищает интересы такого человека.

Глава Центризбиркома отметила, что у нее как главы комиссии остается право подать судебный иск, когда «лидер уважаемой парламентской партии называет ЦИК преступниками», отметив, что пользоваться этой возможностью не собирается.

«За кого вы топите, за кого вы людей выводите. За кого? За эксплуататора трудящихся? Тогда определитесь», — призвала Памфилова.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу на отказ допустить Павла Грудинина к участию в выборах в Государственную думу.