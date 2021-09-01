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Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко

Верховный суд России отменил регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от РПСС Потапенко
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Фото: страница Дмитрия Потапенко на Facebook

Верховный суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Государственной думы от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко, включенного в утвержденный Центральной избирательной комиссией (ЦИК) федеральный список политической силы. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает «Интерфакс».

Иск об отмене регистрации подал сам Центризбирком. Это связано с поступлением сведений о наличии у него иностранных финансовых активов.

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Сам Потапенко пояснил, что речь идет об акциях «Яндекса» и Сбербанка, купленных через брокерские конторы.

В конце августа председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала снятие с выборов в Государственную думу депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга. Она подчеркнула, что не считает его имеющим какое-либо отношение к экстремистам. До этого регистрацию Шлосберга отменил Московский городской суд. Сам политик считает это решение незаконным и необоснованным. Он заявил, что планирует обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Также в августе было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы в Государственную Думу Антону Фургалу, сыну арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Хабаровский избирком мотивировал свое решение слишком большой долей брака в подписях, собранных в поддержку Фургала-младшего.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября. В этот же день также пройдут выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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