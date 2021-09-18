Явка на выборах в Госдуму превысила 30 процентов

Явка на выборах в Госдуму на 20:00 по московскому времени 18 сентября, во второй день голосования в России, превысила 30 процентов, составив 31,51 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) .

«Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51 процента», — говорится в сообщении. Отмечается, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала регионы России с наименьшей явкой на выборах Государственную Думу. По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, явка в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области составила около 15 процентов. При этом максимальная активность на выборах зарегистрирована в Кемерове, Карачаево-Черкесии и Туве, там явка составляет 46,86 процента, 52,85 процента и 56,14 процента соответственно.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.