Явка на выборах в Госдуму превысила 25 процентов

В субботу, 18 сентября, по состоянию на 15:00 по московскому времени явка на выборах в Государственную Думу по всей России составила 25,64 процента. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

По данным Центризбиркома, минимальная явка была отмечена в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области, максимальная — в Кемерово, Туве и Карачаево-Черкесии.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев оценил явку в первый день выборов в Госдуму VIII созыва. По его словам, 17 сентября в среднем по России она достигала 17 процентов. Он добавил, что показатель явки на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) оказался выше и составил порядка 50 процентов.

В этом году голосование на выборах в Госдуму проходит в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.