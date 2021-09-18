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В России завершился первый день выборов в Госдуму

В России завершился первый день выборов в Госдуму VIII созыва, явка составила 16,85%
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России вечером 17 сентября завершился первый день выборов в Госдуму нового, VIII созыва.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подсчитали, что по состоянию на 20:00 мск явка по всей России составила 16,85 процента от зарегистрированного числа избирателей. При этом в эту цифру не вошли россияне, отдавшие свои голоса онлайн.

Новый формат

Голосование на выборах в Госдуму впервые проходит в течение трех дней. Мероприятие решили растянуть по времени из-за эпидемии коронавируса. Таким образом на избирательных участках снижается риск образования очередей, и гражданам проще соблюдать социальную дистанцию.

Еще одной новинкой стало электронное голосование. Выбрать кандидата в онлайн-формате могут жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Таким образом проголосовали президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Министр обороны Сергей Шойгу предпочел «традиционный» способ волеизъявления — он проголосовал на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск в подмосковной Кубинке. При этом на его паспорте заметили именную обложку с русской дореформенной орфографией. «Паспорт гражданина Государства Российского <...> Шойгу Сергея Кужугетовича», — гласит надпись на обложке.

В столице приняли участие в онлайн-голосовании миллион человек, объявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, рассказал, что явка на электронном дистанционном голосовании к середине первого дня достигла минимум 40 процентов. В некоторых регионах проголосовали более половины заявившихся.

В последний день, 19 сентября 2021 года, состоится Единый день голосования. Одновременно с выборами в Госдуму назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний во всех регионах страны, включая прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Все спокойно

Серьезных нарушений на участках, где работают представители Совета по правам человека при президенте (СПЧ), зафиксировано не было. По словам члена СПЧ Александра Точенова, «в сети много различной информации, но мы сталкиваемся скорее с проблемами организационно-технического характера». В частности, по его словам, на некоторых участках образовывались очереди из желающих проголосовать, но «граждан можно понять, так как они пошли на участки в пятницу, чтобы оставить два выходных дня для себя и семьи».

Однако единичные случаи скандалов все-таки случались. В частности, депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко пришел на участок в Заводском районе Саратова и устроил дебош, накричав на члена избирательной комиссии и требуя от нее документы. При этом законотворец угрожал ей возбуждением уголовного дела. Также он воспользовался депутатским правом и начал фотографировать персональные данные избирателей. Из-за оказанного давления председателю комиссии пришлось вызвать скорую.

Кроме того, ЦИК сообщила о DDoS-атаках на систему электронного голосования в первый день выборов. В Минцифры уточнили ТАСС, что атаки велись по большей части из США, Германии и Украины, их удалось отразить. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Также атакам подверглись все цифровые сервисы партии «Единой России» подверглись хакерским атакам. Заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов уточнил, что атаки были вовремя отражены, а злоумышленникам не удалось нанести существенного вреда сервисам.

Впрочем, отмечались и позитивные моменты. Например, в Чите молодожены пришли на выборы в день своей свадьбы. Жених и невеста решили исполнить сразу два гражданских долга. Разлучиться, хоть и ненадолго, им пришлось в кабинках для голосования. А на участке в Тюменской области заметили девушку в костюме персонажа Цици из игры Genshin Impact, которая нарядилась. чтобы поднять окружающим настроение в дождливый день.

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