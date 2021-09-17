Депутат от КПРФ устроил дебош на избирательном участке

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош в ходе голосования на выборах. Об этом в Instagram сообщила его коллега Юлия Литневская.

Бондаренко пришел на участок в Заводском районе Саратова, накричал на члена избирательной комиссии и требовал от нее документы. При этом законотворец угрожал ей возбуждением уголовного дела.

Литневская уточнила, что Бондаренко воспользовался депутатским правом и начал фотографировать персональные данные избирателей. Из-за оказанного давления председателю комиссии пришлось вызвать скорую.

Ранее сообщалось, что косплеер из поселка Московский (Тюменская область) Екатерина Махотина пришла на избирательный участок проголосовать на выборах в Госдуму РФ в костюме персонажа Цици из игры Genshin Impact. По словам 26-летней девушки, она таким своим костюмом хотела порадовать людей в дождливый день, а также напомнить о киберфестивале Tyumen Cyber Fest 2021, который пройдет в Тюмени в выходные. Также Махотина рассказала, что она подготовила к названному фестивалю три наряда и добавила, что у нее готово еще шесть.

Голосование на выборах в Государственную Думу проходит в этом году в период с 17 по 19 сентября, одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.