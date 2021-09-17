Явка на выборах в Госдуму по России превысила девять процентов

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на брифинге в информационном центре, что общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила девять процентов. Об этом в пятницу, 17 сентября, пишет ТАСС.

По словам главы Центризбиркома, по состоянию на 16:00 по всей России в целом явка составила 9,16 процента. Она уточнила, что речь идет о традиционном голосовании, которое проходит в офлайн-режиме.

Памфилова также сообщила, что около 260 тысяч человек в России и за рубежом проголосовали досрочно.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что явка на электронном дистанционном голосовании к середине первого дня достигла минимум 40 процентов. В некоторых российских регионах, по его словам, проголосовали более половины заявившихся.

Голосование на выборах в Государственную думу проходит в этом году в период с 17 по 19 сентября. Такой трехдневный формат может «прижиться» и практиковаться в России в будущем, сообщала Памфилова.