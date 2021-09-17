На системы онлайн-голосования совершили DDoS-атаки из-за рубежа

На системы онлайн-голосования на портале vybory.gov.ru совершили NTP, LDAP, UDP и DDoS-атаки из-за рубежа. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) Александр Малькевич, передает Telegram-канал Общественной палаты.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подтвердила ТАСС эту информацию и уточнила, откуда именно были совершены атаки. По данным ЦИК, 50 процентов атак идут из США, 25 процентов — из Германии и пять процентов — из Китая. Также зарегистрировано 20 процентов атак из Южной Кореи.

«Атака была, судя по всему, хорошо спланирована — если судить по ее эшелонированному характеру. Пока, правда, система защиты ДЭГ ее с честью отбила, хотя временные задержки отмечались пользователями и экспертами», — рассказал Малькевич.

Панфилова добавила, что атаки совершают и на портал госуслуг. Серверы также уличили в этом США, Германию и Китай. Более того, данные показывают, что атаки совершаются с территории России и Украины.

Ранее стало известно, что в шести регионах России, где доступно электронное дистанционное голосование, явка превысила 30 процентов от записавшихся. «Но все еще впереди. Я думаю, что к вечеру голосование будет на 75-80 процентов по ДЭГ. В целом активность большая», — сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.