Свыше 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн за три часа

Свыше 350 тысяч жителей Москвы проголосовали онлайн за три часа дистанционного электронного голосования. В настоящее время система функционирует в штатном режиме, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Уточняется, что в течение первых часов голосования наблюдается множество запросов к системе — порядка 47 тысяч в секунду. Соответствующая нагрузка не оказывает влияния на систему, отметили в пресс-службе градоначальника. Она связана с большой популярностью электронного голосования.

Всего в столице зарегистрировано свыше двух миллионов горожан, которые могут отдать свой голос удаленно. Кроме того, онлайн голосуют пользователи, заранее зарегистрированные на портале, через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Они могут проголосовать в любое время с 08:00 по московскому времени 17 сентября до 20:00 по столице 19 сентября.

Среди участников, которые проголосуют онлайн, разыгрываются призы. Они могут выиграть однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, а также на покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств.

Ранее руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, что на систему дистанционного голосования в столице идут DDoS-атаки. По его словам, из-за большой очереди и DDOS-атак время ожидания увеличилось до пяти минут.

