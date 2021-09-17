В Москве рассказали о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования

На систему дистанционного голосования в Москве идут DDoS-атаки, рассказал зампред общественной палаты столицы, руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что из-за большой очереди и DDOS-атак время ожидания увеличилось до пяти минут. Однако в настоящее время система работает штатно, добавил Венедиктов.

Ранее в Мосгоризбиркоме рассказали о штатной работе системы онлайн-голосования и портала mos.ru. Там отметили, что на данный момент реализуется функционал очереди в связи с большим количеством одновременных заходов. По информации ТАСС, среднее время ожидания в очереди на дистанционную процедуру голосования в столице составляет 10-15 минут.

Трехдневные выборы стартовали в России в 8 часов утра по местному времени на Чукотке и на Камчатке — это в 23:00 по Москве. В 2021 году голосование на выборах в Государственную Думу проходит в период с 17 по 19 сентября. Проголосовать на выборах можно как на избирательном участке, так и онлайн.