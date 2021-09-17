Мосгоризбирком заявил о штатной работе системы дистанционного голосования

Мосгоризбирком заявил о штатной работе системы онлайн-голосования и портала mos.ru. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Сейчас реализуется функционал очереди в связи с большим количеством одновременных заходов», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, среднее время ожидания в очереди на дистанционную процедуру голосования в Москве составляет 10-15 минут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что москвичи, которые голосуют на выборах онлайн, сообщили о проблемах с доступом к голосованию. Предположительно, ошибка могла быть связана с большым количеством людей, которые хотят воспользоваться системой дистанционного голосования.

Трехдневные выборы начались в России в 8 часов утра по местному времени на Чукотке и на Камчатке — это в 23.00 по Москве. В этом году голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Государственная Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Проголосовать на выборах можно как на избирательном участке, так и онлайн.