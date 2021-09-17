В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму

В России стартовали трехдневные выборы в Государственную Думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Первые избирательные участки в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) открылись на Чукотке и Камчатке.
Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3812 кандидатов. Помимо них для участия в выборах по одномандатным округам зарегистрированы 2020 кандидатов. Десять из них — самовыдвиженцы, остальные представляют политические партии. В 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах за губернаторов проголосуют члены парламента.
Прямые выборы:
1. Республика Мордовия
2. Республика Тыва
3. Чеченская Республика
4. Хабаровский край
5. Белгородская область
6. Пензенская область
7. Тверская область
8. Тульская область
9. Ульяновская область
Голосование в парламенте:
1. Республика Дагестан
2. Республика Северная Осетия — Алания
3. Карачаево-Черкесская Республика
Работа ЦИК во время выборов
Секретарь ЦИК России Наталья Бударина на заседании в Центризбиркоме, посвященном началу голосования на выборах в Госдуму, рассказала что агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла спокойно, без серьезных нарушений. Кроме того, она выразила надежду на то, что в ходе голосования не будет нарушений все пройдет «гладко и спокойно».
Накануне Центризбирком начал работу информационного центра и открыл видеостену с трансляцией работы избирательных участков. Установленные камеры показывают урны, в которые будут опускать бюллетени, работу комиссий с документами, а также места хранения сейф-пакетов.
На них могут проголосовать около 98 процентов избирателей. Видеонаблюдение осуществляется с открытия первых участков до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий выгонять тех, кто попытается оказать на них давление во время выборов и напомнила, что работникам будут оказывать психологическую поддержку.
Она заявила, что выборы должны пройти так, чтобы «каждый из 900-тысячной армии членов комиссий мог дальше честно смотреть людям в глаза, честно смотреть в глаза своим детям, сохранить свое человеческое достоинство и никому не позволить его унижать».
В Европе готовятся не признавать итоги выборов в России
Западные страны традиционно готовят провокации в преддверии выборов в России. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге утвердили доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса о холодной войне с Россией, включающий в себя пересмотр политики Евросоюза в отношении Москвой и готовность не признать итоги выборов в Госдуму, если на них будут выявлены нарушения.
В российском парламенте ответили, что данное обострение спровоцировали «молодые» европейские государства, а страны, заинтересованные в сотрудничестве с Москвой, не будут придерживаться этого документа. Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что все это является очередной попыткой надавить на Москву и напомнил, что Россия делает все возможное, чтобы обеспечить легитимность выборов в стране.