В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму

В России стартовали трехдневные выборы в Государственную Думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Первые избирательные участки в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) открылись на Чукотке и Камчатке.

Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3812 кандидатов. Помимо них для участия в выборах по одномандатным округам зарегистрированы 2020 кандидатов. Десять из них — самовыдвиженцы, остальные представляют политические партии. В 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах за губернаторов проголосуют члены парламента.

Где в России выбирают губернаторов? Прямые выборы: 1. Республика Мордовия 2. Республика Тыва 3. Чеченская Республика 4. Хабаровский край 5. Белгородская область 6. Пензенская область 7. Тверская область 8. Тульская область 9. Ульяновская область Голосование в парламенте: 1. Республика Дагестан 2. Республика Северная Осетия — Алания 3. Карачаево-Черкесская Республика

Работа ЦИК во время выборов

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина на заседании в Центризбиркоме, посвященном началу голосования на выборах в Госдуму, рассказала что агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла спокойно, без серьезных нарушений. Кроме того, она выразила надежду на то, что в ходе голосования не будет нарушений все пройдет «гладко и спокойно».

Накануне Центризбирком начал работу информационного центра и открыл видеостену с трансляцией работы избирательных участков. Установленные камеры показывают урны, в которые будут опускать бюллетени, работу комиссий с документами, а также места хранения сейф-пакетов.

96 процентов избирательных участков во всех 85 субъектах Российской Федерации снабжены средствами видеонаблюдения и видеофиксации

На них могут проголосовать около 98 процентов избирателей. Видеонаблюдение осуществляется с открытия первых участков до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября.

Чтобы весь процесс видеонаблюдения был непрерывным на протяжении трех суток и днем, и ночью, мы во все регионы направили наши рекомендации и знаем, что это обеспечено, например, по резервному электроснабжению Элла Памфилова О видеонаблюдении на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий выгонять тех, кто попытается оказать на них давление во время выборов и напомнила, что работникам будут оказывать психологическую поддержку.

Она заявила, что выборы должны пройти так, чтобы «каждый из 900-тысячной армии членов комиссий мог дальше честно смотреть людям в глаза, честно смотреть в глаза своим детям, сохранить свое человеческое достоинство и никому не позволить его унижать».

Не поддавайтесь ни на какие провокации, давление тех или иных недобросовестных чиновников, которые захотят вам выкрутить руки. Вот таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу горячую линию, мы вас защитим. Будем защищать и не позволим разного рода мерзавцам, кто бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому, профессиональному достоинству Элла Памфилова О провокациях работников избирательных комиссий

В Европе готовятся не признавать итоги выборов в России

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Западные страны традиционно готовят провокации в преддверии выборов в России. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге утвердили доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса о холодной войне с Россией, включающий в себя пересмотр политики Евросоюза в отношении Москвой и готовность не признать итоги выборов в Госдуму, если на них будут выявлены нарушения.

В российском парламенте ответили, что данное обострение спровоцировали «молодые» европейские государства, а страны, заинтересованные в сотрудничестве с Москвой, не будут придерживаться этого документа. Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что все это является очередной попыткой надавить на Москву и напомнил, что Россия делает все возможное, чтобы обеспечить легитимность выборов в стране.