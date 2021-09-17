В ЦИК оценили предвыборную агитационную кампанию перед выборами в Госдуму

Секретарь ЦИК: агитационная кампания перед выборами в ГД прошла без серьезных нарушений

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина на заседании в Центризбиркоме, посвященном началу голосования на выборах в Государственную Думу (ГД), рассказала о состоявшейся агитационной кампании, сообщает ТАСС.

По словам Будариной, агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла достаточно спокойно. «Слава богу, обошлось без каких-то серьезных нарушений», — оценила она.

Секретарь ЦИК также заверила, что избирательные комиссии приложат «все усилия, чтобы реагировать на то, что будет происходить в ходе выборов <...> со всей серьезностью».

Бударина выразила надежду, что в ходе голосования «не будет каких-то нарушений». «Ожидаем, что все у нас должно пройти гладко и спокойно», — заключила секретарь Центризбиркома.

В России уже начались трехдневные выборы. 17, 18 и 19 сентября в стране состоится голосование на выборах в Госдуму. Первыми в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке.

В 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах за губернаторов проголосуют члены парламента.