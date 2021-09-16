Памфилова призвала избиркомы выгонять провокаторов на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий «гнать подальше мерзавцев», которые попытаются оказать на них давление во время выборов. Она также отметила, что членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку. При этом Памфилова ожидает большого числа провокаций.

«Не поддавайтесь ни на какие провокации, давление тех или иных недобросовестных чиновников, которые захотят вам выкрутить руки. Вот таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу горячую линию, мы вас защитим. Будем защищать и не позволим разного рода мерзавцам, кто бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому, профессиональному достоинству», — приводит «Российская газета» слова Памфиловой.

Она также подчеркнула, что для поддержки членов избиркомов будет открыта горячая линия.

«Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно исполнять долг», — отметила она.

Памфилова уверена, что предстоящие выборы должны пройти так, чтобы «каждый из 900-тысячной армии членов комиссий мог дальше честно смотреть людям в глаза, честно смотреть в глаза своим детям, сохранить свое человеческое достоинство и никому не позволить его унижать».