В парламенте прокомментировали доклад ЕП о непризнании выборов в России

Доклад Европарламента (ЕП), в котором говорится о пересмотре отношений с Россией, призывает к конфронтации, а также раскручиванию витка холодной войны между Москвой и Евросоюзом. Так документ прокомментировали члены верхней и нижней палат российского парламента, пишет РБК.

По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, это обострение спровоцировано «молодыми» европейскими государствами, в том числе Польшей и прибалтийскими странами. Он отметил, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. Именно поэтому страны, которые заинтересованы в сотрудничестве с Москвой, например, Германия, Франция, Италия и другие члены ЕС, не будут придерживаться документа. Доклад ЕП Джабаров назвал «русофобским» и «абсолютно безобразным по содержанию».

С ним согласился заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. По его утверждению, принятие документа является очередной попыткой надавить на Москву. Он уточнил, что Россия делает все возможное, чтобы обеспечить легитимность выборов в стране и завоевать доверие избирателей.

Доклад о пересмотре отношений с Россией утвердили на пленарной сессии Европарламента в четверг, 16 сентября 2021 года. Он рекомендует «противодействовать российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество России и выборочные отношения с Кремлем».