В МИД РФ назвали документ Европарламента по России набором надуманных обвинений

Доклад Европейского парламента о пересмотре отношений с Россией — это набор надуманных обвинений. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Цель очевидно — обострить и без того непростые отношения России и ЕС», — добавила дипломат. Она заявила, что документ, который также назвали докладом о холодной войне с Россией, говорит о вмешательстве во внутренние дела российского государства. Захарова заверила, что Москва даст этому отпор.

Она обвинила Европарламент за попытки манипулировать общественным мнением и желание повлиять на исход выборов. Она также назвала документ сборником «идеологических и конспирологических штампов» о России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что доклад Европарламента «вызывает сожаление». По его мнению, в докладе об отношениях с Россией должны были звучать рекомендации по «налаживанию диалога, необходимости решения существующих проблем и разногласий».

Доклад о пересмотре отношений с Россией был утвержден на пленарной сессии Европарламента 16 сентября 2021 года. Он рекомендует «противодействовать российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество России и выборочные отношения с Кремлем».

Более того, в документе страны ЕС призывают не признавать итоги выборов в Российской Федерации, если на них выявят нарушения. Также предлагается остановить членство России в международных организациях, если ЕС не признает итоги выборов.

