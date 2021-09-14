Захарова отреагировала на доклад ЕП о выборах в России словами «То есть как?»

В проекте доклада Европейского парламента об отношениях с Россией страны объединения фактически призывают не признавать итоги выборов в Государственную думу. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире шоу «Соловьев Live».

«Вышел очередной доклад по линии Европарламента, в котором за неделю до выборов в нашей стране говорится о том, что их нельзя признавать. То есть как? Выборы еще даже не прошли», — отреагировала дипломат.

Она также добавила, что комментарии в докладе Европарламента звучат не как мнение, а как рекомендация.

Авторы документа, опубликованного 13 сентября, заключили, что ЕС должен быть готов не признавать новый состав российского парламента и рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями. Это произойдет в том случае, если предстоящие выборы в Государственную думу признают нечестными и противоречащими принципам демократии.

Кроме того, депутаты призвали укреплять военный потенциал объединения для сдерживания Москвы.