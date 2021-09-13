Европарламент призвал укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России

Депутаты Европейского парламента представили проект доклада об отношениях с Россией, в котором призвали укреплять военный потенциал объединения для сдерживания Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС вместе с НАТО и международными партнерами должен сдерживать Россию для поддержания мира и стабильности в Европе и за ее пределами, в том числе за счет укрепления собственного оборонительного потенциала», — сказано в документе. В Европарламенте подчеркнули, что страны Евросоюза должны давить на Москву, чтобы не допустить ее вмешательства во внутренние дела восточных и южных соседей союза.

Авторы доклада заключили, что ЕС должен быть готов не признавать российский парламент и рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, если предстоящие выборы в Государственную думу признают нечестными и противоречащими принципам демократии.

7 сентября сообщалось, что крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (EPP) — предложила Европейскому союзу сформировать собственное военное подразделение. По мнению политиков, объединению стоит работать более сплоченно в области обороны.