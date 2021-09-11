Жители Евросоюза стали оптимистичнее смотреть в будущее

Опрос: оптимизм жителей ЕС по поводу будущего за год вырос на шесть процентов

Опрос социологической службы «Евробарометр» показал, что жители Европейского союза (ЕС) стали более оптимистично смотреть в будущее. Результаты исследования опубликованы на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что оптимизм вырос с лета 2020 года, 66 процентов респондентов позитивно оценили будущее организации, это на шесть процентов больше, чем в прошлом году. Это самый высокий показатель с осени 2009 года, говорится в сообщении.

При этом пессимистично рассматривает перспективы 31 процент респондентов. Среди опрошенных 27 процентов обеспокоены экономической ситуацией в странах Евросоюза, еще четверть считают проблемой экологию и изменение климата и столько же указали на вопросы мигрантов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание общей армии Европейского союза (ЕС) представляет опасность, поскольку может разобщить Европу и ослабить Североатлантический альянс.

