Экс-посол Макфол признал «пугающее» превосходство России над США

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол признал, что Россия превосходит Штаты в некоторых аспектах вооружений. По мнению дипломата, это «пугающий факт», недооцененный многими людьми, сообщает РИА Новости.

Ядерное оружие

Материалы по теме По-быстрому США спешно создают идеальную гиперзвуковую ракету и пытаются победить Россию «Боезарядов столько, что можно взорвать земной шар» 10 лет назад Россия и США договорились по ядерным ракетам, и мир стал безопаснее. Но надолго ли?

Экс-посол заявил, что Россия в некоторых аспектах является глобальной державой — в первую очередь, в сфере ядерного оружия. Оно не только «досталось по наследству» от СССР, но и укрепилось благодаря усилиям российского президента Владимира Путина. По словам Макфола, он вложил «фантастическое количество денег» в модернизацию некоторых систем.

СНВ-3

Макфол подчеркнул, что Россия во многом опережает Штаты «в определенных аспектах с точки зрения их возможностей». При этом некоторые из российских систем вооружения не входят в действие Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Это пугающий аспект российской мощи, который, я думаю, недооценивается Майкл Макфол Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Договор СНВ-3 вступил в действие десять лет назад. Согласно его условиям, каждая из сторон так уменьшила свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

2011 год вступление в силу СНВ-3

29 января 2021 года, вскоре после назначения президентом США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет без изменений. Предыдущая администрация США откладывала подписание соглашения, что ставило под угрозу систему стратегической стабильности.

Единомышленники в США

В ходе круглого стола, посвященного отношениям США, России и Пекина Макфол также рассказал, что в Штатах есть сторонники идеологии Путина. Взгляды российского президента бывший посол назвал консервативными и ортодоксальными. Для распространении идеологии используются различные механизмы, одним из которых является телеканал RT. Макфол признался, что только сегодня узнал, что RT наиболее представлен в соцсетях на немецком языке.

По мнению Макфола, российский лидер «добился определенного успеха». Существует «длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным», подчеркнул экс-глава дипмиссии. Однако в него не входит в «система правительства в США».

И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент Дональд Трамп, который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену Майкл Макфол Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Наличие сторонников — это «идеологический аспект соперничества», который отсутствовал у США в течение долгого времени, заявил дипломат. Этот фактор напоминает о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены и внутри стран, а не только между государствами.

Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках Майкл Макфол Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Макфол подчеркнул, что какие бы карты ни были в руках у Путина, он уже доказал, что стремится их использовать.

16 июня на вилле Ла Гранж.в Женеве состоялась встреча российского и американского президентов. Лидеры вели переговоры на протяжении трех с половиной часов. По мнению Байдена, диалог прошел в «хорошем и позитивном ключе». Однако позже американский лидер заявил, что у Путин обладает проблемами, что «делает его опасней». Байден признал, что в распоряжении у российского президента есть ядерное оружие.