Антонов рассказал о неверном восприятии статьи Путина в США

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в интервью журналу The National Interest прокомментировал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

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Антонов сообщил, что в США были недоброжелатели, которые пытались исказить статью российского лидера, представить ее как «ультиматум, направленный против независимого государства». Главный тезис статьи, заметил посол, напротив, заключался в том, что реальный и прочный суверенитет Украины возможен исключительно при наличии добрососедских отношений с Россией.

Дипломат акцентировал внимание на конструктивном характере диалога между Путиным и президентом США Джозефом Байденом на Женевском саммите 16 июня. Отметив взаимопонимание двух лидеров, Антонов подчеркнул недопустимость голословных обвинений России «во всех бедах» со стороны американского Госдепартамента и украинских политиков.

«Решение украинского кризиса не в пропаганде, а в диалоге. Власти США способны повлиять на украинских политиков прямо сейчас, они могут побудить их к прямому диалогу с представителями Донецка и Луганска для достижения политического урегулирования конфликта», — заявил Антонов.

Статья президента России, посвященная общности исторических судеб русского и украинского народов, вышла 12 июля. Концептуально текст содержит три основных тезиса: 1) русские и украинцы — это один народ, что подтверждается множеством исторических источников; 2) советская власть передала Украине колоссальное количество русских земель; 3) продолжение курса украинской власти на создание из Украины «анти-России» грозит обернуться катастрофой для страны.

Статья Путина вызвала на Украине большой резонанс.