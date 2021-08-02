Захарова ответила на угрозы Киева запустить «камни с неба»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запустить по России «камни с неба». Сообщение об этом появилось в ее официальном Telegram-канале.

Речь идет о высказывании украинского дипломата насчет «оккупации» Крыма в 2014 году. Он назвал возвращение полуострова в состав Украины вопросом времени и предрек России скорый распад. «Как писали во время аннексии, "главное — вернуться в Россию, а так хоть камни с неба", — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — заявил Кулеба.

«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооруженных сил Украины», — отреагировала на его слова Захарова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина отказалась признать результаты голосования, назвав присоединение полуострова аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.