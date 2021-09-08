Экс-посол рассказал о сторонниках идей Путина в США

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол рассказал, что в Америке есть сторонники идей президента России Владимира Путина, а также механизмы, при помощи которых эта идеология распространяется. Его слова приводит РИА Новости.

Одним из них является телеканал RT, пояснил дипломат. Он отметил, что в первые десять лет у власти российский лидер продвигал свои идеи внутри страны, но в дальнейшем начал транслировать их в другие государства, имея для этого десятки различных способов. Экс-глава дипмиссии признал, что Путин добился определенного успеха.

Макфол охарактеризовал идеи президента России как консервативные и ортодоксальные. «Есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент Дональд Трамп, который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», — добавил он.

Бывший посол сравнил современное соперничество в его идеологическом аспекте с ранними этапами холодной войны и отметил, что такого не было в течение длительного времени. Он заявил, что Путин «играет в покер с кучей двоек и троек на руках», однако какие бы карты у него ни были, он доказал, что хочет их использовать.

Ранее Макфол заявил, что Россия опережает Америку в некоторых аспектах сферы вооружений, и это «пугающий факт», на который многие не обращают внимания. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о ядерном оружии. Оно досталось не только в качестве наследства от СССР, российский лидер Владимир Путин вложил «фантастическое количество денег» в модернизацию определенных систем.

