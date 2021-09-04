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Племянница Трампа рассказала о его интересе к Путину

Племянница Дональда Трампа обвинила его в фашизме и назвала «прирожденным автократом»
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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Мэри Трамп, племянница бывшего президента США Дональда Трампа, заявила, что ее дядя — «прирожденный автократ», и обвинила его в фашизме. Об этом она рассказала в интервью Insider.

Племянница экс-президента сказала, что ее дядя «думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за того, кто он есть». Она добавила, что Трамп — фашист, однако «он, вероятно, не знает, что означает фашист».

Мэри отметила, что Трамп был больше заинтересован во взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время его пребывания у власти, а не с теми, кто «желал заниматься дипломатией» — президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«В его сознании он всегда находится в центре вселенной и думает, что с ним следует считаться, даже несмотря на то, что он невежественный, самый слабый и наименее любознательный человек, которого я когда-либо встречала», — заключила Мэри Трамп.

Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.

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