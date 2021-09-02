Сотрудник Трампа даст показания против него по делу о мошенничестве

Руководитель службы безопасности компании бывшего президента США Дональда Трампа Мэттью Каламари-младший решил дать показания против него по делу о мошенничестве. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает ТАСС.

Каламари является сыном Мэттью Каламари-старшего, который много лет был личным телохранителем Трампа, а затем стал операционным директором Trump Organization. Предполагается, что он входит в ближайшее окружение экс-президента.

По данным источников издания, бывшего сотрудника Трампа вызвал прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс. Руководитель службы безопасности согласился сделать это и, как ожидается, в четверг, 2 сентября, выступит перед большим жюри в Нью-Йорке.

При этом Каламари-старшего не вызывали в официальном порядке для дачи показаний. Однако американские СМИ считают, что следователи неоднократно пытались сделать это.

В июле окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization, которая занимается управлением активами бывшего президента США Дональда Трампа. Обвинительное заключение включает в себя 15 пунктов, в том числе мошенничество с уплатой налогов, преступный сговор, фальсификацию деловой документации и хищение в особо крупных размерах.