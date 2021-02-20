Трампа проверят на мошенничество с недвижимостью

Прокуратура Манхэттена (Нью-Йорк) вызвала в суд налоговую службу в связи с расследованием по уголовному делу в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Речь идет о возможном мошенничестве с невыплатой налогов за коммерческую недвижимость, принадлежащей его компании. Об этом сообщает Reuters.

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Прокурор изучает стоимость объектов Трампа, указанную в кредитных квитанциях и декларациях. Бывшего президента подозревают в завышении цен на недвижимость для получения более выгодных условий по займам, а также в намеренном снижении ее стоимости, чтобы платить меньше налогов.

The Wall Street Journal писала, что расследование касается таких зданий, как знаменитая Trump Tower на Пятой авеню, многоквартирный дом Trump Plaza, кондоминиум с отелем Trump International Hotel and Tower и другие.

Повестки в суд получили и такие организации, как Deutsche Bank AG и Ladder Capital Finance LLC, которые кредитовали фирму Трампа. Их представители отказались от комментариев. Теперь прокуратура проверит всю документацию Trump Organization, поскольку финансовые отчеты бывшего президента были загадкой еще в ходе его избирательной кампании 2016 года — тогда он заверял, что его бизнес проходит необходимый аудит.

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