Взрыв 39-этажного отеля Трампа показали на видео

Уничтожение с помощью взрыва 39-этажного отеля и казино Trump Plaza, принадлежавшего бывшему президенту США Дональду Трампу, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) показали на видео. Запись опубликована на YouTube-канале издания NJ.com.

На кадрах видно, как высотка складывается меньше чем за 30 секунд.

Отель обанкротился еще в 2014 году. Здание решили снести, так как оно начало разрушаться. Теперь властям предстоит убрать обломки и решить, как использовать освободившееся место.

Казино, открывшееся в 1984 году, известно тем, что в нем устраивали вечеринки с участием голливудских актеров, рок-звезд и спортсменов. После заявлений о банкротстве в 2009 году Трамп разорвал связи с ним, однако вывеска с именем политика осталась.

Ранее сообщалось, что неизвестный россиянин заплатил почти 140 миллионов долларов (10,4 миллиарда рублей) за бывший участок 45-го президента США Дональда Трампа и российского миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

Недвижимость в Палм-Бич представляет собой особняк с девятью спальнями с панорамными окнами, салоном красоты, игровой комнатой и винным погребом. На территории площадью 80 соток имеется открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.