Бывший участок Трампа и российского миллиардера продадут за рекордную сумму

В американском городе Палм-Бич (штат Флорида) за рекордную для страны сумму продадут особняк с земельным участком, который ранее принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу, а также российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Объект оценили почти в 140 миллионов долларов (10,4 миллиарда рублей). Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Национальный рекорд стоимости дома для одной семьи принадлежит богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу — в 2020 году году он заплатил 165 миллионов долларов (12,2 миллиарда рублей) за недвижимость в Лос-Анджелесе. В любом случае сделка с бывшим поместьем Трампа побьет все рекорды в районе. Покупатель заключил договор в течение суток после того, как резиденцию выставили на продажу.

Площадь дома составляет почти две тысячи квадратных метров. Он вмещает в себя девять спален с панорамными окнами, салон красоты, игровую комнату и винный погреб. На территории в 80 соток имеется открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.

Трамп купил этот участок в 2004 году, когда его выставили на аукцион по причине банкротства собственника. Два года спустя он продал недвижимость Рыболовлеву, который заплатил за землю рекордную для района по тем временам сумму — 95 миллионов долларов. Однако миллиардер никогда там не жил и впоследствии в 2019 году продал ее девелоперу Марку Пулту — он и возвел роскошный особняк.

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