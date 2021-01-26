Российский миллиардер купил остров и решил превратить его в роскошный курорт

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил остров Скорпиос у западного побережья Греции и решил превратить его в роскошный курорт с виноградниками и спорткомплексом. Скорпиос также примечателен тем, что здесь в 1968 году вышла замуж за судостроительного магната Аристотеля Онассиса бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди. Об этом пишет Business Insider.

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Недвижимость площадью 80 гектаров Рыболовлев приобрел в 2013 году у внучки Онассиса. На тот момент остров стоил 153 миллиона долларов. Уже тогда миллиардер, по словам его советника Сергея Черницына, планировал реконструкцию Скорпиоса под элитный туристический объект. Стоимость проекта оценили в 200 миллионов долларов (более 15 миллиардов рублей), его уже одобрили власти Греции. Предполагается, что он создаст не менее 130 рабочих мест.

На территории будущего курорта появятся роскошный отель (он же «VIP-комплекс»), спа-салон, виллы, ферма с виноградниками, амфитеатр, вертолетная площадка, спортивный комплекс и большой причал для яхт. Сам Рыболовлев и его семья также намерены в дальнейшем пользоваться курортом.

Отдельные подготовительные работы на Скорпиосе стартовали в начале 2020 года. Ожидается, что проект будет завершен примерно в 2024 году, заявил советник миллиардера. Недельное пребывание на острове обойдется будущим гостям как минимум в 1,2 миллиона долларов (более 90 миллионов рублей).

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