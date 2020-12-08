Дерипаска начал строить дом для отшельницы Агафьи Лыковой

Российский миллиардер Олег Дерипаска начал строительство обещанного дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. Директор заповедника «Хакасский», на территории которого находится заимка женщины, Виктор Непомнящий, написал в Facebook, что на труднодоступную территорию стали переправлять пиломатериалы.

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По словам Непомнящего, строители заранее построили избу в столице Хакасии Абакане, пронумеровали бревна, а потом разобрали постройку и привезли составные части на базу отдыха в 250 километрах от участка Лыковой. Туда можно добраться только по реке. Директор заповедника пояснил, что проектировщики решили использовать такой метод, чтобы сократить время работ на территории, где находится заимка. Непомнящий отметил, что первую партию бревен уже отправили до участка на аэролодках. В общей сложности строителям понадобится около 18 рейсов.

Лыкова обратилась к миллиардеру с просьбой построить дом в ноябре этого года. Дерипаска пообещал посодействовать и преодолеть сложности во время доставки материалов. Предприниматель также отправил отшельнице на вертолете продукты и другие вещи. Лыкова поблагодарила его за помощь.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которые с 1930-х годов вели отшельнический образ жизни в лесном массиве Западного Саяна в Хакасии. После смерти близких родственников Лыкова стала проживать одна в доме без света и воды. В 1990 году отшельница переехала в старообрядческий женский монастырь, но через несколько месяцев вернулась обратно. На данный момент староверка находится под опекой кемеровских властей.

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