Связанный с Черчиллем и Дерипаской дом выставили на продажу в Англии

В английском графстве Суррей выставлено на продажу имение, принадлежащее родственнику российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные риелторов.

Дом, связанный с именем премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в котором тот якобы продумывал детали высадки в Нормандии, оценили в 21 миллион долларов (1,6 миллиарда рублей). Он был построен в 1930-х на территории поместья Сент Джорджс Хилл неподалеку от Лондона.

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В главном особняке пять спален, его продажей занимается агентство Beauchamp Estates. На участке расположены гостевой коттедж (также с пятью спальнями) и теннисный корт. По информации Forbes, имение было приобретено в 1980-х саудовским принцем. Он отремонтировал дом, а в начале 2000-х продал его нынешнему владельцу — «родственнику российского олигарха и миллиардера Олега Дерипаски», пишет журнал.

Помимо обычных жилых и хозяйственных помещений, в главном особняке оборудованы сауна и бассейн. Интерьеры дома оформлены в стиле ар-деко.

В конце июля Дерипаска, находящийся под персональными санкциями США, раскритиковал российские власти за борьбу с ограничительными мерами. Он назвал отношение к санкциям неоправданно спокойным. «Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. (…) Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед», — заявил миллиардер.

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