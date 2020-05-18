Фонд Олега Дерипаски передал кубанским врачам защитные костюмы и респираторы

Фонд «Вольное Дело», основанный промышленником Олегом Дерипаской, направил в Краснодарскую краевую клиническую больницу №1 и Центральную районную больницу Усть-Лабинска партию средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. В нее входит 5 тысяч противочумных костюмов, 6 тысяч респираторов, 4 тысячи очков, а также 5 тысяч бахил, говорится в сообщении фонда.

Обе больницы на время пандемии переоборудованы в режим инфекционных госпиталей. Усть-Лабинская ЦРБ принимает больных COVID-19 из пяти районов Краснодарского края, Краснодарская краевая больница №1 — со всей Кубани. Специальная одежда и экипировка, обеспечивающая максимальную степень защиты, предназначена для медицинских работников, работающих в «красных зонах» и контактирующих с инфицированными пациентами.

«Это исключительно нужная и своевременная помощь. Пандемия не закончится ни сегодня, ни в ближайшее время, и врачи, работающие с инфицированными пациентами, должны быть защищены. Это обязательное условие, мировой стандарт, — отметил главврач Краснодарской Краевой клинической больницы №1, доктор медицинских наук Владимир Порханов. — Вместе с фондом «Вольное Дело» мы также работаем над тем, чтобы начать использовать на Кубани технологию переливания больным COVID-19 плазмы с антителами».

В апреле фонд передал Усть-Лабинской ЦРБ 14 аппаратов ИВЛ и установил в общественных местах города технологичные санитайзеры для бесконтактной обработки рук и измерения температуры. Более 1200 одиноких пожилых жителей Усть-Лабинского района получили от фонда продуктовые наборы. Кроме того, с самого начала пандемии любой житель района может бесплатно получить в фонде многоразовые медицинские маски.

«Мы ведем круглосуточный прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Опыт последних месяцев показал, что самому высокому риску заболевания COVID-19 подвергаются медицинские работники. Поэтому защитные средства, позволяющие работать в «красных зонах», в буквальном смысле спасают жизни наших коллег и помогают нам качественно и добросовестно оказывать пациентам медицинскую помощь» — подчеркнула заместитель главврача инфекционного госпиталя Усть-Лабинска Елена Туник.

Во всех странах мира врачи жалуются на дефицит защитных средств, который ставит под угрозу их здоровье и жизнь. За период пандемии фонд «Вольное Дело» направил более миллиона медицинских масок и других средств защиты в российские регионы и более 350 тысяч СИЗ — в московские больницы. Фонд также передал регионам 12 автомобилей скорой помощи и запустил программу дистанционного обучения врачей работе с ИВЛ и лечению респираторных заболеваний.

Олег Дерипаска вырос в Усть-Лабинске и закончил там школу. Основанный им фонд «Вольное Дело» уже больше 20 лет занимается развитием Усть-Лабинского района: строит и реконструирует там школы и детские сады, поддерживает здравоохранение и спорт, внедряет современные образовательные программы. Сейчас в Усть-Лабинске завершается строительство академического лицея с углубленным изучением естественных наук. Планируется, что в нём будут бесплатно учиться самые одаренные и мотивированные дети со всей страны.

